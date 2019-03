Seks po ciemku, a na obiad rosół. Jacy naprawdę są Polacy? "Sto pytań na stulecie niepodległości"

tomtg123 28 minut temu Oceniono 7 razy 5

Tak zupełnie serio: mam całkowicie w nosie "jacy są Polacy". Mnie interesuje tylko jedno: żeby mi się tacy czy inni Polacy nie wp...lali w MOJE polskie życie.

Dałem się na tym forum poznać nie jeden raz jako zaprzysięgły i dożywotni wróg PiSu.

Wiecie dlaczego ? Wcale nie dlatego, zebym się ze szczegółowymi poglądami polityków PiSu zawsze nie zgadzał - czasem się zgadzam, a czasem nie.

Nie o to chodzi. Chodzi o to ich ewangelizacyjne podejście do świata, o próbę zmuszenia całego narodu żeby żył wg ich zasad, bo Kaczyński wie lepiej co dla mnie dobre.

Otóż nie wie lepiej.

Kaczyński, tak jak Lenin, uparł się stworzyć nowego człowieka - a chyba jedyne, co tak naprawdę charakteryzuje prawdziwego Polaka, to sprzeciw wobec takich eksperymentów na nas.

Pisiory przegrają, bo próbują swoją wizję świata narzucić przemocą wszystkim Polakom. Nie rób zakupów w niedziele, módl się, żona nie pracuje i siedzi przy dzieciach i a kartą lepszego sortu Polaka jest legitymacja partyjna PZPR, przepraszam , legitymacja PiSu oczywiście.



Właśnie dlatego będę wrogiem PiSu dopóki żyje ja albo dopóki żyje PiS.

Bo nie będzie mi jakiś zasrany oszust z Nowogrodzkiej mówił jak JA ja mam żyć.

Niech sobie Kaczyński sam na sobie takie eksperymenty przeprowadza, ale nie na milionach Polaków.

I to tyle.

Odpowiedź na pytanie jacy są Polacy brzmi: generalnie RÓŻNI. I dobrze.

Kompletnie mnie nie obchodzi czy mój sąsiad je pomidorową, rosół czy sushi, czy falafela, czy placki z marihuany, czy karpia po żydowsku, czy schabowego z ziemniakami i popija wódką, czy pierogi ruskie - ja mu do talerza ( ani do łóżka, ani go portfela, ani do gaci ) nie zaglądam.

Oczywiście liczę na wzajemność - czyli że mój rodak też nie będzie się w moje życie wpieprzał.



I nad tym właśnie będziemy głosować w tym roku w wyborach: czy nam będzie Kaczyński zaglądał do gaci, czy mu nie pozwolimy.

Dobrej nocy.