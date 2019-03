"Rz": świadek ws. księdza Jankowskiego niewiarygodny? Wcześniej oskarżał o gwałt polityka SLD

Piotr J. oskarża księdza Henryka Jankowskiego o gwałt. "Rzeczpospolita" podaje, że dotarła do materiałów, które mogą podważać wiarygodność mężczyzny.

"Rz": Zeznania Piotra J. ws. Jankowskiego mogą nie być wiarygodne

"Rzeczpospolita" przypomina, że Piotr J. w 2006 roku oskarżał o gwałt polityka SLD, który miał go skrzywdzić w jednym z hoteli w Warszawie. Śledztwo zostało jednak umorzone, ponieważ "zdaniem prokuratury chłopak zmyślił całą sytuację". Podczas badania sprawy nie znaleziono dowodów na to, że do gwałtu faktycznie doszło, a świadkowie zeznali, że Piotr J. ma ich zdaniem "skłonność do fantazjowania". Podobną opinię wydali wtedy biegli.

Dwa lata wcześniej Piotr J. złożył także zawiadomienie w prokuraturze w Gdańsku, gdzie toczyło się już wtedy inne głośne śledztwo ws. księdza Jankowskiego. Piotr J. oskarżył ks. Henryka Jankowskiego o molestowanie seksualne. Wtedy, w 2004 roku, biegli orzekli, że "Piotr J. leczył się psychiatrycznie, a w różnym okresie rozpoznano u niego m.in. zaburzenia zachowania, ostrą psychozę oraz nieprawidłowo kształtującą się osobowość o cechach dysocjacyjnych". Ostatecznie oba prowadzone wtedy śledztwa ws. prałata zostały umorzone.

Piotr J. nie jest jednak jedyną osobą, która oskarża ks. Henryka Jankowskiego o molestowanie seksualne.

Jednym zeznaniem nie można skreślić całej sprawy. Do fundacji zgłosiły się trzy nowe ofiary, oskarżające prałata o masturbację w ich obecności

- mówi w rozmowie z "Rz", Marek Lisiński z fundacji "Nie lękajcie się" pomagającej ofiarom księży-pedofilów.