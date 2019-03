Gdańsk. Radni podejmą decyzję o dalszym losie pomnika ks. Jankowskiego

wiceherszt godzinę temu Oceniono 7 razy 7

Ta rozbiórka to błąd. Wielokrotnie to powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz. Dopóki stoi - straszy. Dopóki stoi, jest o nim głośno. I o samym monumencie i o postaci, którą przedstawia i o tym, czym się "wsławiła". Jak również o tym, z jakiej instytucji się ów bohater wywodzi i o tym, jak ta instytucja troskliwie go przez wszystkie te lata kryła. Kiedy pomnik zniknie, wszystko znów zostanie zamiecione pod dywan.



Nie, w tym wypadku należałoby postąpić inaczej. Bo pomnik jest tak jakby "prywatny". Dlatego należałoby podjąć uchwałę o tym, że miasto udostępni miejsce pod cokół, ale starać się o budowlę nie zamierza, niech robią to właściciele i pomysłodawcy. Niech co tydzień zamazują wszystkie pozostawiane na cokole i pomniku bazgroły, niech za własne środki zatrudnią jakiegoś ciecia do pilnowania tego.



Mogę zagwarantować, że po kilku miesiącach im się odechce i sami ten pomnik zdejmą. Ale w międzyczasie będzie o nim głośno i szumnie. Same korzyści. Idioci stracą kasę, cieć i firmy czyszczące zarobią, o wyczynach osoby na cokole będzie głośno.