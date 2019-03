Radziejów. Chcieli odzyskać dług. Polewali mężczyznę benzyną i kazali kopać grób

Policja z Radziejowa ujawniła szczegóły interwencji dotyczącej aresztowania trzech mężczyzn podejrzanych o ograniczenie wolności i torturowanie jednego z mieszkańców powiatu. O zaistniałej sytuacji poinformowała policję rodzina uprowadzonego mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze zbierali zeznania, niedaleko domu bliskich mężczyzny przejechał samochód, w którym znajdował się poszkodowany mężczyzna.

Pozbawili wolności i torturowali 34-latka. Policja znalazła broń

Policjanci zatrzymali samochód marki Seat, a następnie uwolnili 34-latka i aresztowali pozostałych mężczyzn znajdujących się w pojeździe. Funkcjonariusze przyjęli od uwolnionego zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Z zeznań mężczyzny wynikało, że trzej zatrzymani w wieku 30, 32 i 36 lat torturowali go, aby zmusić do zwrotu rzekomego długu. Był on przywiązywany do drzewa, zamykany w kontenerze i polewany benzyną. Oprawcy grozili mu także bronią i zmuszali do kopania grobu.

Policjanci przeszukali zatrzymany samochód oraz firmę jednego z podejrzanych. Zabezpieczyli dwie sztuki broni, 11 pojemników mauser wypełnionych olejem napędowym oraz cysternę, w której było ok. 10 tys. litrów oleju napędowego. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. pozbawienia pokrzywdzonego wolności ze szczególnym udręczeniem. Zostali tymczasowo zatrzymani i osadzeni w areszcie na trzy miesiące - informuje Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie.