Pogoda na dziś - piątek 8 marca. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 11 województw

Piątek zapowiada się najbardziej słonecznie i ciepło dla mieszkańców południowej Polski. Pogodę będzie psuł tylko silny wiatr oraz deszcz, który może przelotnie padać na północy kraju.

Temperatura. Dziś termometry pokażą od 6 stopni na północy, do 15 stopni na południu kraju

W piątek najchłodniej będzie w Koszalinie, gdzie meteorolodzy zapowiadają około 6 stopni. W województwie zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim termometry pokażą maksymalnie 8 stopni. Najcieplejszy dzień zapowiada się na południowym zachodzie kraju, gdzie ma być nawet 15 stopni. Ciepło także w Krakowie: 14 stopni, oraz w Kielcach, Lublinie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu, gdzie będzie 13 stopni. W pozostałych regionach: od 9 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni w centrum kraju. W nocy temperatura spadnie poniżej 0 stopni tylko na Podlasiu.

Opady. Niewielkie opady na północy kraju, na południu dużo więcej słońca

W piątek prognozowane są przelotne opady deszczu, które mogą pojawić się na zachodzie, północy i w centrum kraju. Tam też zachmurzenie umiarkowane, które w ciągu dnia zacznie maleć. W Tatrach przewidywane są opady śniegu. W nocy większe zachmurzenie, które przyniesie opady deszczu na Pomorzu i Warmii. Wiatr umiarkowany i dość silny niemal w całej Polsce. Najsilniejsze porywy prognozowane są dla Pomorza i regionów górskich, gdzie będzie wiało z prędkością od 80 do 90 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 11 województw

Synoptycy ostrzegają przed kolejnym dniem z silnym wiatrem. W aż jedenastu województwach IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 70 km/h. Na wybrzeżu zawieje mocniej – do nawet 90 km/h. Silny wiatr nie jest prognozowany dla województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Mieszkańcy pozostałych regionów będą musieli liczyć się z wietrzną pogodą.

