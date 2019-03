Ministerstwo likwiduje wydział sądu w Poznaniu. Kierował nim rzecznik "Iustitii"

aga_pomaga 2 godziny temu Oceniono 10 razy 8

Czym zasłużyliśmy, żeby lata "zaciskania pasa przez naszych Rodziców w imię lepszego jutra dla nas" poszły na marne?! tyle lat zmian i rozwoju. Zbliżyliśmy się do Europy, ba! staliśmy się Europejczykami bez granic, którzy mogą korzystać z mądrości i dobrodziejstw innych! Brak uczciwych sądów to brak bezpieczeństwa nomen omen dla "zwykłego człowieka". Czy chcesz zaufać gościowi w todze, który nie ma zasad ? Jest pacynką, a wyroki zapadają na Nowogrodzkiej? własnie do tego zmierza rząd, żeby "normalnych ludzi" ogarnął strach, a sąsiad bał się sąsiada. Myślę o tym by przenieść się do Europy - ale moi Rodzice tego nie zrobili, chociaż mogli- walczyli o lepsze jutro dla mnie... Czas ponownie zawalczyć o nas, o nasze dzieci i oto by trud naszych Rodziców nie poszedł na marne!