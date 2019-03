"Szarża" Leszka Czarneckiego na operatora TVP. Roman Giertych: Skandal pseudodziennikarzy

pi.mi 26 minut temu Oceniono 13 razy 7

Gdzie jest wrak ze smoleńska?

Kto podrzucił bombę termobaryczną a kto strzelał do żyjących jeszcze osób które przeżyły katastrofę?

Co się stało z pieniędzmi wyprowadzonymi ze SKOKów?

Dlaczego Suski kradnie w Sejmie cudzą własność?

Skąd tyle byłych agentów SB w pisie?

Co z niezapłaconymi fakturami prezesa, kopertami wręczanymi pod stołem?

Gdzie jest kopertowy ksiądz?

W której spółce skarbu państwa wylądowała córka leśniczego?

Za jakie usługi płaci pisowski skarbnik fotomodelkom od rajstop...?



Gardias ma jeszcze tyle tematów do obskoczenia, a Pospieszalski - tyle pytań do SMS'owych sond... ;-)