Lublin. Mężczyzna oskarżył księdza, że zgwałcił go w dzieciństwie. Wyrok: przeprosiny

xan-ti godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Skandal. W USA kancelarie adwokackie puściły tę zboczoną kościelną patologię z torbami, tak że kościoły musieli sprzedawać, aby spłacić ofiary, a u nas PRZEDAWNIENIE, sądy po stronie sprawców, klech ponad prawem, rząd produkuje rzekomo publiczne, ale dla kościelnych przestępców TAJNE rejestry kościelnych gwałcicieli, przyczyniając się tym samym do ukrywania.

Pedofil kościelny ma w PL silne wsparcie, politycy są sklerykalizowani, nie ma nadziei. Polska będzie jeszcze długo ostatnim bastionem kościelnych pedofilów. Wszędzie zrobili już z tym świństwem porządek, ale u nas czarno to widzę. A biskup, który 7 razy przenosił pedofila z wyrokiem, z parafii do parafii, aby mógł molestować ciągle nowe dzieci ma czelność pieprzyć z ambony i mówić ludziom jak mają żyć.