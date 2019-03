Jest areszt dla Przemysława M. Ma zarzuty za grożenie prezydentom miast i plany ataku na Sejm

zz1026 pół godziny temu Oceniono 6 razy 0

Czy jakby ktos grozil smiercia kowalskirmu to tez policja by w jedwn dzien sprawce zlapala? Tez sad by zastosowal areszt?

Czy raczej by umorzyli i powiedzieli ze nic nie zrobia dopoki sprawca grozb nie spelni?



Taka to rownosc wobec prawa