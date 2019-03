Były dowódca SOP napisał emocjonalny list. "Szkalujecie tych, którzy na was pracowali"

Emocjonalny list "do byłych szefów Biura Ochrony Rządu" został opublikowany na stronie Służby Ochrony Państwa. Gen. bryg. Tomasz Miłkowski odnosi się w nim do krytyki, która towarzyszyła jego odejściu pod koniec lutego. "W ostatnich dniach po raz kolejny przytaczane były publicznie komentarze niektórych z was, moich poprzedników, w których 'tłumaczycie', jak 'powinno być w SOP, a nie jest' i że 'za BOR to…', co ma świadczyć o wyższości tamtych rozwiązań. Słowo 'procedura' odmieniacie przy tym na sto sposobów" - rozpoczyna się list Miłkowskiego.

Były dowódca SOP mierzy się z krytyką. Napisał list

Były dowódca SOP przytacza dwa podawane w mediach możliwe powody jego odejścia: kolizję w trakcie szkolenia jazdy w kolumnach oraz "rzekome zdarzenie sprzed kilku dni, z udziałem kierowcy, który 'nie umiał wyłączyć sygnałów'”. Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, Miłkowski stwierdza, że komentarze na ten temat "świadczą o tym, jak mizerna jest wiedza komentujących o metodyce i zasadach szkolenia".

"A drugie to…fake news! Ktoś w jednej redakcji zarabia pewnie na wierszówkach. Więc pisze co mu się przywidzi. Z tego żyje. Ale jeśli rzeczywiście jeden z Was na takiej podstawie komentował i mówił o 'kompromitacji w SOP-ie'…, to brak słów" - pisze Miłkowski.

Były dowódca formacji w liście przytacza raport NIK, który był częściowo krytyczny co do działań BOR w zakresie ochraniania rządzących.

Dlaczego to piszę? Z jednego właściwie powodu. Za każdym razem, choć (być może) chcielibyście żeby to 'uderzało' wprost i tylko we mnie, szkalujecie i dezawuujecie tych, którzy i na Was pracowali. Tych, dzięki którym mogliście założyć pagony generalskie!

- oskarża Miłkowski i podnosi, że większość funkcjonariuszy pracowała w tej służbie także "5, 10 i 15 lat temu". "Kto nimi dowodził? Kto kierował? Wtedy byli „Wasi” i byli dobrzy, a dziś już nie są?" - czytamy w liście.

Rezygnacja Miłkowskiego

Stanowisko komendanta SOP zostało wolne po tym, jak poprzedni złożył rezygnację. 26 lutego br. gen. bryg. Tomasz Miłkowski, po konsultacji z ministrem Brudzińskim, zrezygnował z kierowania SOP. Tomasz Miłkowski w latach 2016-2017 był Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, następnie szefem Biura Ochrony Rządu. W 2018 r. objął stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa.

We wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński powierzył pełnienie obowiązków komendanta Służby Ochrony Państwa płk. SOP Krzysztofowi Królowi.

SOP-owiec nie potrafił wyłączyć syren?

Po rezygnacji Miłkowskiego media prześcigały się w spekulacjach co do jego odejścia. RMF FM informowało o incydencie sprzed kilku dni z udziałem kierowcy premiera Mateusza Morawieckiego. Funkcjonariusz SOP miał przyjechać po szefa rządu na jedno z warszawskich osiedli. Będąc na miejscu, przez przypadek miał włączyć sygnały dźwiękowe, nie mógł ich potem wyłączyć. Później przyjechał do siedziby jednej ze służb specjalnych i tam prosił o pomoc. Ostatecznie trzeba było ściągać specjalną ekipę, która wyłączyła syreny - donosiło radio.