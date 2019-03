Nowe fakty ws. mężczyzny, który wysłał pogróżki do prezydentów. Miał m.in. noże i broń krótką

siwywaldi 25 minut temu Oceniono 7 razy 1

No to widzę że sprawa jest WYBITNIE rozwojowa, a sensacja goni sensację... :-))



Szczególnie zaintrygowały mnie owe metalowe kulki i zabezpieczony proszek. bo jak sięgnę pamięcią wstecz, to już jako dziecko miałem sporo metalowych kulek różnego kalibru, których wówczas używaliśmy do popularnej gry "W kulki". A i obecnie w domu POSIADAM całkiem sporą kolekcję proszków, od proszku do pieczenia zaczynając, poprzez mąkę, sól, cukier-puder, na proszku do prania kończąc.



Więc z coraz większym zainteresowaniem śledzę kolejne ustalenia prokuratury, mrucząc sobie pod nosem: JAKI kraj, TACY terroryści.... :-))