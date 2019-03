Przemysław M. planował wtargnąć do Sejmu z atrapą broni. Liczył się z tym, że zostanie zabity

ar.co 13 minut temu Oceniono 4 razy 4

"Jak powiedział, liczył się z tego, że może zostać zabity przez funkcjonariuszy ochraniających budynek."

Tak, tymi szablami po 4700 za sztukę by go zastrzelili. Już widzę te pisowskie miernoty, jak cokolwiek "ochraniają". No, może gdyby był niepełnosprawnym na wózku, to któryś by się odważył.