Środa Popielcowa. Czy trzeba iść do kościoła? Co symbolizuje posypywanie głowy popiołem?

Środa Popielcowa jest początkiem trwającego 40 dni Wielkiego Postu. Tradycyjnie tego dnia wszyscy wierzący udają się do kościoła, by posypać głowę popiołem. Zwyczaj ten ma symbolizować żałobę i pokutę oraz przypominać wszystkim o śmiertelności. Od tego dnia liturgia zdominowana jest przez kolor fioletowy, w kościołach rzadziej też dzwonią dzwony. Podczas postu powinno się powstrzymywać od objadania się, picia alkoholu i uczestniczenia w hucznych zabawach.

Środa Popielcowa - czy uczestniczenie we mszy świętej jest obowiązkowe?

Msza odprawiana w Środę Popielcową nie jest dla katolików obowiązkowa. Zgodnie z zapisami Kościoła wierzący zobowiązani są do uczestniczenia we mszy świętej w każdą niedzielę oraz w tzw. święta nakazane: Święto Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), Objawienia Pańskiego (6 stycznia), Boże Ciało/Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada) i Boże Narodzenie (25 grudnia). Brak uczestnictwa we mszy świętej podczas Środy Popielcowej nie jest więc uznawane za grzech.

Środa Popielcowa - kogo obowiązuje post?

Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego wierzących obowiązuje w czasie Wielkiego Postu wstrzemięźliwość od przyjmowania pokarmów mięsnych. Ponadto katolicy powinni stosować się do postu ścisłego, który zakłada spożywanie trzech posiłków w ciągu dnia, w tym tylko jednym można najeść się do syta. Post obowiązuje wierzących od 18 do 60. roku życia. Z mięsa powinny rezygnować już nastolatkowie mający powyżej 14 lat.