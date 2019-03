Pogoda na dziś - czwartek 7 marca. Będzie ciepło! Temperatury w całym kraju powyżej 10 stopni

Czwartek przyniesie nam większe rozpogodzenia oraz wysokie, jak na początek marca, temperatury. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w siedmiu województwach.

Temperatura. Najcieplej, bo prawie 20 stopni, pokażą termometry w Opolu

Czwartek zapowiada się wyjątkowo ciepło, zwłaszcza dla mieszkańców Opola, gdzie termometry pokażą aż 19 stopni. Równie ciepło, bo 18 stopni będzie we Wrocławiu i Zielonej Górze, a 17 stopni prognozuje się dla Poznania, Krakowa i Katowic. Maksymalne temperatury w ciągu dnia pokażą wartości zaczynające się od 10 stopni - tyle ma być w Suwałkach, a w Olsztynie, Białymstoku i Gdańsku termometry pokażą około 12 stopni. W pozostałych regionach temperatura wahać się będzie od 13 do 16 stopni.

Pogoda na dziś - czwartek 7 marca. gazeta.pl

Opady. Kolejny dzień z silnym wiatrem, niewielkie opady tylko na zachodzie i północy kraju

Meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie duże z lokalnymi opadami deszczu dla województw znajdujących się na zachodzie i północy kraju. Niewielki deszcz pojawi się w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. W pozostałych regionach zachmurzenie małe lub umiarkowane. Największe szanse na słoneczne popołudnie mają mieszkańcy wschodniej, centralnej i południowej Polski. W nocy zachmurzenie małe na wschodzie i w centrum kraju, od zachodu zaczną się przejaśnienia. Wiatr na ogół umiarkowany, silniejsze porywy zapowiadane są w siedmiu województwach.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w siedmiu województwach

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na południu kraju prognozowany jest silny wiatr o prędkości w porywach do 65 km/h. W Bieszczadach zawieje najsilniej - w porywach nawet do 120 km/h. Północne regiony także będą zmagały się z wiatrem, który osiągnie prędkość do 70 km/h.

