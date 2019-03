W Łodzi zaatakowały go trzy psy. "Na chłodno realizowały cel, a była nim moja śmierć"

bambosz0 godzinę temu Oceniono 10 razy 8

0parę lat temu przenosiny na wieś uświadomiły mi że jak się ma psa, to się go karmi albo i nie ale na pewno wypuszcza się go "na noc" by sobie coś zjadł...Niektóre tak sobie łaza i szukają jedzenia albo rozrywki ,np. atakowanie chodzących, cz przemieszczajacych się na rowerach. Kiedyś było czynne prawo łowieckie które pozwalało na odstrzał psa jeśli był bez kagańca i nie na smyczy z właścicielem w odl. od 300m b. od domostw.. Takie włóczęgi wyłapywali zarejestrowani zawodowi "hycle" i to naprawdę dyscyplinowało wieś do porządku przynajmniej w tej dziedzinie.