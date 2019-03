Sędzia przyjęła nagrodę od Adamowicza. Teraz musi tłumaczyć się rzecznikowi dyscyplinarnemu

almagus pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Klauzula sumienia.

Obraza uczuć religijnych.

uchybienie godności urzędu.

Kolektyw dobrej zmiany do kradzieży, wyuzdany.



Sekta wyłoniona z „miłujących” łona.



Życiorys pisze partyjna marność.

„Katolik Prawy i Solidarność”.

Nie pisze swojego on życiorysu.

Pisze niewinnym wrogom zaPiSu.



Po pierwsze zarzuci, że jesteś żydem.

Z małej litery, nie grzeszy wstydem.

Po drugie komuchem i to ubekiem.

Ruskim, niemieckim wyssanym z mlekiem.



Po trzecie wrogiem radia ma ryja.

Polskojęzyczny co Unii sprzyja.

Po czwarte chętny do rozbierania.

Ksiądz, episkopat od oceniania.



Po piąte wiara starcza za wiedzę.

Po szóste żydzie uchodź za miedzę.

Polska Wolaków przyparafialnych.

Nepotyzm, dewiant zasad moralnych.



Po siódme z wodzem huzia na Józia.

Mordą w areszcie obita buzia.

Po ósme podsłuchy, teczki i haki.

Jeśli nie znajdą, robią poszlaki.



Dziewiąte „ponoć”, wywołać potem.

Na pomówieniu niszczyć z łoskotem.

Dziesiąte krzyczeć innym złodzieje.

Sami bezprawie i kaznodzieje.



Więc jak przeczytasz własny życiorys.

To sam na tory głowę położysz.

Utrwala TR-wam. Zrobiony w zombi.

Nie wytłumaczysz, gdy larum trąbi.



Mają miłość bliźniego nawróconego, kraju klerykalnego!

Nawracanie, złe słowa, Komisja Majątkowa!

Stocznia redemptozyści w Porcie Drzewnym!

Ratowana dusza sposobem wywiewnym!



kwiecień 06, 2011