Trener MMA potrącił dwie osoby, był pod wpływem środków odurzających. Jest na wolności

sawicki.wroc godzinę temu Oceniono 6 razy 6

Tak jak kiedyś mądry pisarz napisał w bardzo słynnej powieści.

WSZYSTKIE ZWIERZĘTA SĄ RÓWNE ALE NIEKTÓRE itd.

Nie oszukujmy się. Nasz wymiar sprawiedliwości jest modelowym przykładem mądrości życiowej że kulawemu to zawsze wiatr w oczy wieje. Człowiek znany i bogaty co do zasady przychodzi do sądu z wysokiej klasy papuga. Taki adwokat przecież doskonale wie jak pomóc swojemu znakomitemu klientowi. I tu wcale nie chodzi o żadne łapówki - kochani to już nie te czasy. Dobra papuga po prostu wie jak zbić argumenty prokuratora i skutecznie przekonać sąd aby odstąpił od tymczasowego aresztowania. Zawsze też można załatwić poręczenie znanej i wpływowej persony - jeszcze nie tak dawno byli to ludzie kościoła, dziś raczej już nie tak często.

A zwykły polak szarak? Tak jak zawsze dostanie szklanką po łapkach. No cóż Polska to bardzo dziwny kraj.