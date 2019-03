15-letnia Natalia Galińska z Łodzi poszukiwana. Wyszła z domu na mecz i zaginęła

15-letnia Natalia Galińska z Łodzi ma ok. 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, proste, długie i czarne włosy oraz brązowe oczy. W chwili zaginięcia miała na sobie czerwono-pomarańczową pikowaną kurtkę z kapturem, biało-szaro-różową chustę, białe sportowe buty. Może mieć przy sobie także saszetkę z paskiem koloru różowego.

15-letnia Natalia Galińska zaginęła Policja w Łodzi

Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii Galińskiej z Łodzi

Jak podaje łódzka policja, nastolatka wyszła z domu 3 marca na mecz. Do chwili obecnej nie powróciła. Wcześniej zdarzało się jej uciec z domu. Policja apeluje do osób, które mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, by skontaktowały się z VII Komisariatem Policji w Łodzi (tel. 42 665 27 91, 42 665 24 59 lub 42 665 24 59).