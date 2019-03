Przemysław M. podejrzany o wysyłanie gróźb karalnych prezydentom usłyszał trzy zarzuty

W piątek prezydenci Szczecina, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Torunia, Koszalina, Kielc i Krakowa oraz były prezydent Lech Wałęsa otrzymali podejrzane przesyłki. W kopercie znajdowały się łuska z karabinu maszynowego, nabój bez prochu, zdjęcia kilkunastu prezydentów miast oraz list. Fragment jego treść można przeczytać tutaj >>>

Przesłuchanie w krakowskiej prokuraturze

Policja poważnie potraktowała groźby. Udało się ustalić, że listy wysłał 28-letni mieszkaniec Krakowa. Pojawiły się też informacje, że podejrzany może przebywać obecnie w Warszawie. W poniedziałek, dzięki współpracy ze stołeczną policją, udało się go zatrzymać w stolicy, a następnie przewieźć do policyjnego aresztu w Krakowie.

We wtorek o godzinie 13 zatrzymany Przemysław M. został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie rozpoczęło się przesłuchanie. Uczestniczył w nim również obrońca mężczyzny. Wcześniej lekarz ustalił, że nie ma żadnych przeciwwskazań do prowadzenia z nim czynności procesowych.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie w rozmowie z Gazeta.pl, po jego zakończeniu, mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, przedstawiono mu je na początku przesłuchania. Na stronie prokuratury czytamy, że "wstępne wyniki czynności pozwoliły na sformułowanie wobec Przemysława M. zarzutów:

zmuszanie groźbą bezprawną funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia określonego działania – wydania oświadczenia co do zrzeczenia się funkcji prezydenta miasta;

podejmowanie przygotowań do realizacji zamiaru dotyczącego usunięcia Sejmu RP jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez gromadzenie niebezpiecznych przedmiotów, mogących mieć charakter militariów

oszustwa na szkodę osoby prywatnej".

Małopolska policja informuje, że wstępne badania kryminalistyczne pozwalają już podejrzewać, że to właśnie on wysłał listy z pogróżkami. Co więcej, zebrane dowody wskazują, że zatrzymany mężczyzna miał w planie podejmowanie dalszych kroków w stosunku do samorządowców.

Z informacji ujawnionych przez prokuraturę wynika, że Przemysława M. udało się zatrzymać w wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Warszawie. 28-latek jest bezrobotny.