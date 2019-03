Kto zapewni opiekę nad dziećmi w czasie strajku nauczycieli? "Dyrektorzy powinni już planować"

rayenne 23 minuty temu Oceniono 6 razy 4

Jestem kiepsko opłacaną nauczycielką, ale NIE wyobrażam sobie, że miałyby za to odpowiadać MOJE dzieci szkolne. To one, a nie Ci z góry, poniosą koszty strajku, bo będą miały zaległości, byle jak przerobiony program i - w kolejnych klasach - będą przeciążone "nadrabianiem". Pensja to jedno, ale nigdy, przenigdy z optyki nie może wypaść DZIECKO, bo to my dla nich tam jesteśmy. Mnie szlag trafia, jak wypadają mi jakiekolwiek godziny, bo dla mnie spotkanie z moimi uczniami to zawsze fajna przygoda. To wobec nich będziemy nielojalni i nieuczciwi. I wobec rodziców, którzy nam ufają.