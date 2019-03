28-latek wysyłał pogróżki prezydentom miast. Policja: kolejne listy mogą dotrzeć na dniach

Fot. Łukasz Węgrzyn / Agencja Gazeta

Na wtorek w prokuraturze zaplanowane jest przesłuchanie 28-letniego mieszkańca Krakowa, który w piątek wysłał przesyłki z pogróżkami do ośmiu prezydentów miast. Policja nie wyklucza, że to nie koniec sprawy, a kolejne przesyłki mogą być w drodze do innych samorządowców.

