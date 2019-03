Dwóch Marcinów B. zatrzymanych w Warszawie. Jeden to kapitan gangu "Szkatuły"

Stołeczni policjanci sprawdzali informacje o posiadaniu narkotyków przez związanego ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców 39-letniego Marcina B. Mężczyzna ten jest uważany za jednego z „kapitanów” gangu „Szkatuły” i wysoko postawioną postać w bojówce chuliganów Legii Warszawa Teddy Boys 95 - podaje TVP Info.

Nielegalna broń, amunicja, narkotyki. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

W mieszkaniu Marcina B., ps. Bina vel Gruby, znaleziono blisko 500 gramów marihuany i 185 gramów kokainy. Razem z nim zatrzymano także 44-letniego mężczyznę o tych samych inicjałach. W trzech mieszkaniach należących do 44-latka policja znalazła łącznie 750 gramów kokainy, nielegalną broń i ponad sto sztuk amunicji.

Zatrzymani usłyszeli zarzut przygotowania do wprowadzenia do obiegu znacznej ilości środków odurzających, a 44-latek dodatkowo nielegalnego posiadania broni. Sąd zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za zarzucane im czyny grozi do 12 lat więzienia.