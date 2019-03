Uwaga na silny wiatr! IMGW: w powiatach nadmorskich może wiać z prędkością 110 km/h

Silny wiatr dał się nam we znaki już wczoraj. Wichura przeszła m.in. przez Szczecin, gdzie straż pożarna otrzymała około 50 zgłoszeń dotyczących zniszczeń spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne. W całej Polsce strażacy interweniowali blisko 900 razy. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak mówi, że najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Synoptycy IMGW prognozują, że dziś może być jeszcze gorzej.

Silny wiatr w przeważającej części kraju. IMGW ostrzega: najniebezpieczniej nad morzem

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia obowiązują w jedenastu województwach - opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim. W tej części Polski wiatr może osiągnąć w porywach do 80 km/h. Jeszcze trudniejsze warunki prognozuje się dla województwa pomorskiego, gdzie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia. Według synoptyków silny wiatr nad morzem może osiągać prędkość do nawet 110 km/h. Ostrzeżenia drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem w nadmorskich powiatach będą obowiązywały do dzisiaj do godz. 13:00