Skandal w Lublinie. NFZ nie ma pieniędzy na leki dla 60 chorych z rakiem płuc

czechy11 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

Wyborcy PiS ze ściany wschodziej ale o co chodzi? Przecież macie teraz najlepszy rząd na świecie i w kosmosie a jakimś rakiem nie należy sie przejmować! Grunt ze Jacek Kurski i kumple w TVPiS maja w kieszeni 1 mld 600 mln złotych ekstra z naszych podatków na dalsze zapewnianie was o bezgranicznych sukcesach rządzącej ekipie, o wilkopomnosci programu rozdawnictwa kasy na kredyt i na zatrudnianie kancelarii prawnych do uciszania pozwami tych co śmią powiedzieć prawdę o tym czym jest TVPiS pod światłym przywództwem partyjnego bonzy towarzysz Kurskiego. Niech żyje nam dobra zmiana. Niech żyje.