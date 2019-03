Prezydenci miast i Lech Wałęsa dostali listy z groźbami. Nadawca włożył do przesyłek naboje

Jak powiedział IAR rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka, przedmiot, który otrzymał Majchrowski w przesyłce, okazał się być repliką naboju. Rzecznik podkreślił, że policja bardzo poważnie podeszła do tej sprawy. Dodał, że nie można bagatelizować tego rodzaju gróźb bez względu na to z jakiego środowiska politycznego pochodzi osoba, wobec której pojawiły się groźby.

- Do zatrzymania 28-letniego mieszkańca Krakowa doszło rano w stolicy - dodał rzecznik. Teraz zostanie przekazany policjantom z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Śledczy chcą się między innymi dowiedzieć, czy mężczyzna mógł wysyłać podobne groźby do włodarzy innych miast.

Wstępnie policja rozważa postawienie mu zarzutu kierowania gróźb pod adresem funkcjonariusza publicznego w celu wymuszenia czynności urzędowych. Grozi za to do trzech lat więzienia. List z pogróżkami Jacek Majchrowski otrzymał w ubiegłym tygodniu.

Prezydenci miast dostają listy z groźbami i naboje

Prezydent Krakowa nie jest jedynym samorządowcem, który dostał taką przesyłkę. Spotkało to też m.in. prezydent Łodzi Hannę Zdanowską. - W przesyłce były dwie kartki papieru z pogróżkami oraz żądaniem dymisji pani prezydent w ciągu siedmiu dni - mówi "Dziennikowi Łódzkiemu" Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi.

Znalazł się tam także nabój karabinowy oraz zakrwawione legitymacyjne zdjęcia prezydentów szesnastu polskich miast. Jest to chore, wręcz nienawistne, a na dodatek niepokój budzi to, że ta osoba miała dostęp do ostrej amunicji. Nie wygląda to na żart - dodał.

List dostał też prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Jak mówi rzeszowskiej "Gazecie Wyborczej" Marta Tabasz-Rygiel, rzeczniczka podkarpackiej policji, w przesyłce znajdował się "nabój ze zbitą spłonką".

Do identycznej sytuacji doszło w Kielcach. W tym mieście nabój i pogróżki dostał prezydent Bogdan Wenta. Policja, jak podaje kielecka "Wyborcza", ustala, kto jest nadawcą listu.

Również Lechowi Wałęsie grożono w ten sposób. Były prezydent sam poinformował o tym na Facebooku.

"Polityczne akty zgonu"

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy pod adresem prezydentów miast wysyłane są groźby o identycznej treści. W lipcu 2017 r. Młodzież Wszechpolska 11 włodarzom, którzy podpisali "Deklarację o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji" wystawiła "polityczne akty zgonu". Grafiki z aktami MW opublikowała w mediach społecznościowych. M.in. prezydent Adamowicz zgłosił sprawę na policję, ostatecznie jednak prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Na tę decyzję zażalenie złożyła Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie Gdańska.