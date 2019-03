Policja poszukuje 27-letniego Pawła Siudaka z Krakowa. Wyszedł z klubu i zaginął

koment22 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

Będzie tak coraz częściej. Gimbaza ruszyła do miast na studia, a że to nieprzygotowane, całe dnie spędzało przed kompem, to nie wie nawet jak się zachować w dużym mieście. Że nie chodzi się do klubów będąc gołodupcem bo może nas spotkać przykra niespodzianka. A mając kasę też lepiej tam nie chodzić, bo może nas spotkać jeszcze przykrzejsza niespodzianka. Nic nie wiedzą te dzieciaki nic.