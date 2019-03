Odnalezione w rzece ciało to zaginiona Grażyna Kuliszewska. Rodzina zidentyfikowała zwłoki

Gra篡na Kuliszewska z Borz璚ina zagin窸a 4 stycznia tego roku. Kobieta mia豉 lecie z Krakowa do Londynu, jednak nie dotar豉 na miejsce i s逝ch po niej zagin掖.

Z rzekiUszwica wy這wiono zw這ki. Rodzina potwierdzi豉 to窺amo嗆

Z ustale dziennikarzy wynika, 瞠 34-latka przylecia豉 do Polski na 鈍i皻a i Nowy Rok. Po wizycie u rodziny mia豉 wr鏂i do Londynu, gdzie na co dzie mieszka豉 z m篹em i synem. Kobieta nie pojawi豉 si jednak na lotnisku w Balicach, sk康 mia豉 wraca do Wielkiej Brytanii.

W czwartek jej cia這 zosta這 wy這wione w czwartek. Na drugi dzie przeprowadzono sekcj zw這k. Prokuratura czeka na wyniki. - Cia這 ze wzgl璠u na kilkutygodniowe przebywanie w wodzie zosta這 mocno zniszczone. Zosta造 z niego pobrane pr鏏ki, wycinki i materia dowodowy, kt鏎y po badaniach laboratoryjnych zostanie przekazany bieg造m. Biegli po zapoznaniu si z nim b璠 mogli stwierdzi przyczyn zgonu - s這wa prokuratora Mieczys豉wa Sienickiego z Prokuratury Okr璕owej w Tarnowie cytuje portal onet.pl.

M捫 oraz syn zaginionej przylecieli do Polski, aby potwierdzi, czy zw這ki, kt鏎e wy這wiono z rzeki Uszwica, to cia這 poszukiwanej 34-latki Rodzina rozpozna豉, 瞠 s to zw這ki Gra篡ny Kuliszewskiej. Jak poinformowa豉 agencja detektywistyczna Weremczuk&Wsp鏊nicy, zw這ki zosta造 zidentyfikowane poprzez tatua i bi簑teri.