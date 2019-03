Poznań. Wypadek na A2. Samochód osobowy uderzył w tył busa. Zginęła jedna osoba

johram pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

..wczoraj w nocy wracałem w deszczu z Warszawy lawetą.90km/h.To co odpie*alały-bo inaczej się tego nazwac nie da osobówki i ukraińscy wozacy jest nie do opisania.droga Śmierci-codziennei kraksa z trupami.w deszczu 160 to norma dla większosci przedstawicieli tego bohaterskiego narodu z kawaleryjską fantazją