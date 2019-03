Zatrudnili się w schronisku, w nocy je okradli. Zabrali pieniądze na nowe budy dla psów

Do rabunku doszło w nocy z piątku na sobotę w schronisku dla zwierząt przy ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak opisuje gazetapowiatowa.pl, schronisko okradli dwaj mężczyźni, którzy zatrudnili się tam niedawno.

Dostali się oni do pomieszczenia biurowego, gdzie był inny pracownik schroniska. Sprawcy zastraszyli go i odebrali klucze. Okradli go też w wypłaty, którą otrzymał tego dnia.

Ze schroniska ukradli służbowy laptop oraz telefon komórkowy, a także 4 tys. zł, które były w skarbonce z datkami na rzecz schroniska. Kwota miała zostać przeznaczona na budowę nowych bud dla psów. W sumie straty wynoszą ok. 8 tys. zł. Poza stratami materialnym problemem jest utrata komputera. Znajdowała się na nim dokumentacja i historia leczenia zwierząt w schronisku.

Policja z Nowego Dworu opublikowała wizerunki podejrzanych i prosi o pomoc w ich odnalezieniu. Każdy kto posiada informacje, które pomogą w ujęciu mężczyzn, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z wydziału dochodzeniowo – śledczego bądź dyżurnym nowodworskiej komendy. Informacje można przekazać pod nr. tel.: 22 775 22 01-04, 22 60 44 247. 22 775 33 05. Policja zapewnia anonimowość.