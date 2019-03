35-latka próbowała ugasić olej wodą. Doszło do wybuchu, blisko 100 mieszkańców ewakuowano

W sobotę wieczorem w jednym z bloków w Radomiu doszło do wybuchu oleju. Początkowo myślano, że doszło tam do wybuchu gazu, jednak strażacy ustalili, że 35-letnia kobieta zostawiła w mieszkaniu na kuchence patelnię z gorącym olejem.

Gdy zorientowała się, że olej się zapalił, kobieta próbowała ugasić go wodą (wrzuciła patelnię do zlewu), a w efekcie - doszło do wybuchu, który rozbił jedno z okien w mieszkaniu. Jak informuje Radio Plus, 35-latka z poparzeniami trafiła do szpitala.

Jednocześnie blok przy ul. Zbrowskiego w Radomiu został ewakuowany - właśnie przez pierwsze podejrzenia, że wybuch był związany z ulatnianiem się gazu. W sobotę wieczorem mieszkania musiało opuścić blisko 100 osób, po opanowaniu całej sytuacji mogły wrócić do domów.