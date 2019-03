Przedterminowe wybory prezydenta Gdańska. Wałęsa zagłosował w bluzie "Konstytucja"

W Gdańsku odbywają się przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ogłoszono je w związku z tragiczną śmiercią dotychczasowego prezydenta - Pawła Adamowicza. Głosowanie trwa do 21.00.

W ciągu dnia swój głos oddał były prezydent Lech Wałęsa. Pojawił się w lokalu wyborczym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego ubrany w bluzę z grafiką "Konstytucja". Wałęsa od pewnego czasu regularnie pokazuje się publicznie w tym stroju. Grafika, początkowo w formie plakatu, stałą się popularnym symbolem podczas protestów w obronie niezależności sądownictwa i trójpodziału władzy.

Jak opisuje portalsamorzadowy.pl, Wałęsa mówił dziennikarzom, że chciałby frekwencji na poziomie ponad 50 proc., ale spodziewa się, że będzie to raczej około 30 proc.

Jak opisuje trójmiejska "Gazeta Wyborcza", głosowanie przebiega bez poważnych zakłóceń. Doszło drobnego incydentu z udziałem mężów zaufania jednego z komitetów. Wlewali oni własny tusz do poduszek do stemplowania kart, w innym kolorze, niż przewidziany do tego czerwony.

Informacje o frekwencji powinniśmy poznać tuż po zakończeniu ciszy wyborczej o godz. 21. Na wyniki głosowania będzie trzeba poczekać dłużej.

Wybory uzupełniające w Gdańsku

W wyborach startują: reżyser filmów dokumentalnych i publicysta Grzegorz Braun, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z komitetu Wszystko dla Gdańska oraz Marek Skiba z komitetu Odpowiedzialni-Gdańsk.

Zwycięży kandydat, który otrzyma co najmniej 50 procent głosów plus 1. Jeśli żaden ze startujących nie uzyska takiego poparcia, za dwa tygodnie odbędzie się druga tura z udziałem kandydatów mających dwa najlepsze wyniki w pierwszej turze.

Gdańszczanie mogą oddawać głosy w prawie 200 lokalach wyborczych.

Paweł Adamowicz został wybrany na pięcioletnią kadencję w listopadzie. Zmarł 14 stycznia po tym, jak dzień wcześniej został zaatakowany przez nożownika w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.