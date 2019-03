Znad wody wystawała tylko jej głowa. Policjanci uratowali kobietę w tonącym samochodzie

calmy pół godziny temu Oceniono 7 razy 3

To nieprawda że zdążyli ją uratować zanim doszło do tragedii. Do tragedii doszło już zanim ją uratowali. Bo jak nazwać fakt, że nawalona baba wsiada za kierownicę, wjeżdża do stawu i za pieniądze podatnika trzeba ją z tego stawu wyciągać? Tragedia.