Pogorszył się stan zdrowia Komendy. Morawiecki zdecydował o przedłużeniu mu renty specjalnej

dziadekjam godzinę temu

" Rok temu premier pisał, że Komenda będzie ją dostawał "do czasu, aż uzyska odszkodowanie w sądzie". Jednak po roku renta wygasła. Teraz Morawiecki zdecydował się przedłożyć ten okres."

Skoro miał dostawać do czasu otrzymania odszkodowania, to dlaczego tak nie jest i trzeba ją przedłużać?