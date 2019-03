Lubuskie. Szukają matki noworodka wyłowionego z Odry. Chcą przesłuchać 1500 kobiet

123_moda pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

"Zwłoki dziecka wraz pępowiną i łożyskiem...". To raczej na pewno nie urodziła w szpitalu, mogła też nie chodzić do żadnego lekarza. Więcej - zależnie od sylwetki ta ciąża mogła być bardzo mało widoczna. Poczytać nieco o fizjologii porodu, dowiedzieć się, jak to wygląda w szpitalu, co się robi z pępowiną i łożyskiem, i myśleć, panowie policjanci, myśleć. To nie boli.