Wrocław. Marsz Międlara i nacjonalistów rozwiązany. "Precz z żydowską okupacją"

tomtg123 godzinę temu

Pan Międlar to przykład wyjątkowo spektakularnej pomyłki w wyborze ścieżki zawodowej. Facet poszedł do seminarium. Skończył to seminarium. Został księdzem. I dopiero wtedy ktoś mu powiedział, że Jezus był Żydem....

Co miał robić biedny Międlar ? Zrzucił sutannę.

Długie lata nauki poszły jak krew w piach.

Dlaczego nikt mu tego nie powiedział na samym początku, pan Międlar zostałby wtedy od razu kibolem i nie zmarnowałby swojej pięknej młodości na zupełnie bezsensowne modlenie się do jakiegoś Żyda...?

Dlaczego nikt go nie ostrzegł ?

Żal.