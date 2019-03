Polak z nagrodą za najlepszą książkę fotograficzną na świecie! Rigamonti płakał ze wzruszenia

"Płakał jak się rodziły nasze dzieci. Płacze dziś, kiedy książka Echo okazała się najlepszą książką fotograficzną na świecie. Pictures of the Year!" - napisała na Facebooku Magdalena Rigamonti, dziennikarka, autorka tekstów książki i żona fotografa.

"ECHO" to książka fotograficzna o Wołyniu, autorstwa duetu dziennikarsko-fotograficznego Rigamontich. Maksymilian Rigamonti jest twórcą fotografii, laureatem Grand Press Photo, a teksty do książki napisała Magdalena Rigamonti, również laureatka Grand Pressa.

Książka oprócz wyjątkowego tematu ma także oryginalną formę - karty z czarno-białymi zdjęciami rozkładają się jak mapy. Przy fotografiach znajduje się kilkuwersowy tekst, nazwa wsi i współrzędne geograficzne. Rigamonti w ten sposób opisał swój projekt:

Jeżdżę do miejsc, których nie ma. Spotykam ludzi bez przyszłości, żyjących przeszłością. Dziś tam, na Wołyniu są tylko puste miejsca po dawnych polskich osadach i wsiach. Prawie wszystkie zniknęły w 1943 roku. Można je znaleźć na starych mapach, próbować namierzać GPS-em. Tam materialna jest tylko pustka. I ja tę pustkę fotografuję. Bezbrzeżne krajobrazy, szczere pola i tylko gdzieniegdzie ktoś postawił krzyżyk. Tu była szkoła, w tamtej wsi mieszkało dwa tysiące ludzi, tam kościół, tu z okolicznych wsi co środa zjeżdżali na targ, a tam był urząd gminy. Nie ma nic. Tylko przyroda. A w okolicach ukraińskie wsie. Fotografuję analogowym aparatem średnioformatowym. Szukam tego, czego nie ma i próbuję opowiadać historię Wołynia, krainy skażonej śmiercią.

Pictures of the Year International to konkurs organizowany od 1944 roku i - jak podaje branżowy serwis Fotopolis.pl - "choć mniej nagłośniony, przez wielu stawiany jest rangą na równi z World Press Photo". Wśród finalistów kategorii na fotograficzną książkę roku znalazł się jeszcze jeden Polak - Kacper Kowalski, który w swojej książce ukazał świat zasypany śniegiem, fotografowany z lotu ptaka. "Nie jest ważne, co widzę. Ważne jest to, co odczuwam, gdy patrzę" - pisze o książce "Over" sam autor.