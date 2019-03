Lubelskie: Nie ustąpił pierwszeństwa karetce pogotowia. Oba pojazdy wylądowały w rowie

lubelska.policja.gov.pl

Kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa karetce pogotowia, co doprowadziło do zderzenia. Siła uderzenia spowodowała, że oba pojazdy znalazły się poza drogą. Do szpitala z obrażeniami zostały przetransportowane cztery osoby.

