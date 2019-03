Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Politycy przypominają bohaterstwo partyzantów

Od dziewięciu lat 1 marca obchodzimy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Z okazji tego święta organizowane są liczne uroczystości, w których biorą udział najważniejsi politycy w kraju, w tym prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. O "Żołnierzach Wyklętych" politycy piszą także na Twitterze.

"Żołnierze Wyklęci". Prezydent wręczył odznaczenia państwowe

Podczas piątkowej uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Pałacu Prezydenckim głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że "Żołnierze Wyklęci" "nie pogodzili się z półwolnością, z zakłamaniem, z niby niepodległością i niby suwerennością", za co przyszło im zapłacić "wysoką cenę". - Spotykam oczywiście tych, którzy nie polegli, nie zostali zamordowani, przeżyli, przetrwali, ale to nigdy nie było za darmo. Cena służby ojczyźnie była ogromna - powiedział prezydent Andrzej Duda. Zwracając się do osób odznaczonych tego dnia powiedział: "jesteście państwo bohaterami".

Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Politycy piszą o partyzantach

Z okazji Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Beata Szydło opublikowała na Twitterze okolicznościowy materiał wideo. "Polska oddaje dziś hołd swoim Synom, działaczom antykomunistycznej konspiracji. Ich walka przeciwko sowietyzacji Polski nie może zostać zapomniana" - czytamy w opisie filmu.

Była premier podkreśliła, że "Żołnierze Wyklęci" "byli więzieni w uwłaczających godności człowieka warunkach". - W katowniach, w których ubeccy oprawcy poddawali ich nieludzkim torturom i w miejscach kaźni, w których w bestialski sposób ich mordowano są świadectwem tego, jak wiele wycierpieli za Polskę - powiedziała Beata Szydło.

Krótki wpis dotyczący Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" zamieścił także urzędujący premier Mateusz Morawiecki. "Nilu", "Inko", "Zagończyku" i wszyscy Wy, Niezłomni, którzy nie złożyliście broni w walce z sowieckim najeźdźcą - dziś jest dzień Waszego wielkiego zwycięstwa. Waszej pamięci strzegły i dopominały się kolejne pokolenia Polaków, dziś to o Was pamięta historia" - czytamy na Twitterze prezesa Rady Ministrów.

Okolicznościowy materiał wideo został opublikowany także na profilu Kancelarii Premiera.

Wpis na Twitterze "Żołnierzom Wyklętym" poświęcił także marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "Choć <<Żołnierze Wyklęci>> oddawali Ojczyźnie to, co najcenniejsze, to dla władz PRL (i, niestety, do dzisiaj przekonujemy się, że nie tylko dla nich) byli członkami bandy reakcyjnego podziemia, niegodnymi szacunku, wdzięczności i... życia" - napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.