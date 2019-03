Marek Falenta rozpłynął się w powietrzu. Sąd wystawił list gończy za biznesmenem

almagus pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Może być znaleziony jak aspirant Zielonka!



Nabór do wywiadu.



Słuchasz Radyja? Wiesz co Maryja?

-Wieczna dziewica.

Zdałeś u Meciarewicza!



Widzisz kapliczkę?

Zgaszoną świeczkę?

-Rozpalam dar życia.

Toś oficerem u Meciarewicza!



Bierzesz dużo z kasy?

Chyba nie jesteś łasy?

-Dam Myryji gotówkę.

Jedziesz na placówkę!



Daj nam RadRyjo naszego szyfranta?

Tak przed kapliczką toczy się mantra.

Każdy do znicza ogień użycza.

Harcerski wywiad Meciarewicza!



almagus 19.02.2008



wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4940952.html

Za Macierewicza kurs w SKW trwał 17 dni

ulast, PAP

19.02.2008 , aktualizacja: 19.02.2008 13:10