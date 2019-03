Nowe doniesienia ws. przyczyn dymisji szefa SOP. WP: Doszło do awantury z Secret Service

wiceherszt 10 minut temu Oceniono 2 razy 2

Czepiacie się. Służby działały wzorowo. Po ostatnich incydentach z udziałem służb, podczas których padały drzewa, karoserie i ranni po prostu nie można było dopuścić, żeby jacyś zamorscy halabardnicy rozbijali się tu bez stosownych uprawnień, albo i po pijaku. Macie świadomość, czym jeździ taki Pence? Wygląda jak samochód, ale w rzeczywistości to czołg. Jakby taki czołg gruchnął w jakieś poczciwe czinkłeczento albo na przykład brzozę, to pierze i wióry by leciały. Stąd troska służb. A teraz, w zamian za troskliwą służbę, oberhalabardnik zmuszony jest do ustąpienia? Wstyd! Halabardnik wyklęty! No nic, później się go zrehabilituje...