Urwane koło ciężarówki uderzyło w przednią szybę autokaru. Kierowca zginął na miejscu

zigzaur przed chwilą 0

Skrócić międzyprzeglądowe okresy dla ciężarówek. Do miesiąca. A jak nie pomoże, to do tygodnia.

Skrócić okres ważności prawa jazdy C. Zwiększyć ilość godzin szkolenia. Podnieść poprzeczkę zdawalności.

Kierowca ma obowiązek sprawdzić przed jazdą stan pojazdu. W razie zauważenia usterek natychmiast przerwać jazdę.