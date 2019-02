Świecące listwy ostrzegą zagapionych w telefon. Innowacyjne przejście dla pieszych w Szczecinie

O przebiegu inwestycji poinformował na Facebooku Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. "To będzie pierwsze przejście dla pieszych tego typu. Coś dla tych, którzy notorycznie patrzą w telefon zamiast na sygnalizator. Listwa w chodniku będzie się świecić na zielono lub czerwono. Zobaczymy jak się sprawdzi" - napisał.

W Szczecinie powstaje przejście dla zagapionych w telefon

Ledy między płytami chodnikowymi to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które nawet w trakcie chodzenia nie mogą oderwać wzroku od ekranu telefonu. Chodzi o to, by sygnalizacja świetlna znajdowała się w zasięgu ich wzroku. Pomysł nie jest nowy, podobne rozwiązanie wprowadziły m.in. samorządy w Swarzędzu, Ostrowie Wielkopolskim czy Poznaniu. Wcześniej takie przejścia pojawiły się choćby w niemieckich czy holenderskich miastach.