Jelenia Góra. Dożywocie dla 35-latka który pobił, związał i zgwałcił swoją byłą partnerkę

Do zabójstwa 24-latki doszło w lutym 2018 roku w Lubaniu. Skrępowane taśmą malarską ciało kobiety znalazła jej matka, która zaniepokoiła się brakiem kontaktu z córką. Policja niedługo potem zatrzymała Artura K., który przyznał się do zgwałcenia i uduszenia swojej byłej partnerki. Mężczyzna na krótko po rozstaniu z kobietą przyszedł pijany do jej mieszkania, gdzie dokonał zabójstwa.

Dożywocie dla 35-latka który pobił, związał i zgwałcił swoją byłą partnerkę

Jak podaje portal tvn24.pl śledczy ustalili, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia, najprawdopodobniej poduszką. Prokuratura po przesłuchaniu mężczyzny postawiła mu zarzut zabójstwa kobiety ze szczególnym okrucieństwem.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał Artura K. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżyciel wnioskował o to, by mężczyzna mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 35 latach od przyznania wyroku. Sąd nie przychylił się do tego wniosku. Wyrok jest nieprawomocny.