Pogoda na dziś - piątek 1 marca. Marzec przywita nas spadkiem temperatur

Marzec przywita nas chłodniejszą niż w ostatnich dniach temperaturą. W całym kraju będzie pochmurno - na Podlasiu może nawet spaść śnieg.

Temperatura. Spadek temperatur w pierwszy dzień marca

Pierwszy dzień marca zapowiada się chłodniej, w porównaniu do wiosennej aury ostatnich dni. Najzimniej będzie tradycyjnie w Suwałkach, gdzie temperatura spadnie do -1 stopnia, a w nocy na Suwalszczyźnie może być nawet -8 stopni. W centrum temperatura wahać się będzie od 4 stopni w Warszawie do 7 stopni w Łodzi. Na północy kraju termometry pokażą od 1 stopnia w województwie warmińsko-mazurskim do 9 stopni w województwie zachodniopomorskim. Ciepło będzie w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie gdzie termometry pokażą 8-7 stopni.

Pogoda na dziś - 1 marca. gazeta.pl

Opady. Dziś pochmurny dzień, małe szanse na rozpogodzenia

W dzień duże zachmurzenie w całej Polsce, większe rozpogodzenia możliwe są tylko w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i małopolskim. Na południu kraju: w Opolu, Katowicach i Zakopanem możliwe są przelotne opady deszczu. Na Podlasiu z kolei spadnie śnieg. Wieczorem opady deszczu ze śniegiem prognozowane są w regionach podgórskich. Wiatr będzie słaby, głównie północny.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.