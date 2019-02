Tłusty czwartek już dziś! Co to za święto? Ile kalorii mają pączki, a ile faworki?

Choć zwyczaj nazywany tłustym czwartkiem sięga czasów starożytnej Europy, to w znanej dzisiaj formie pojawił się w średniowieczu. W przeszłości koniec karnawału był czasem najadania się na zapas, przed nadchodzącym postem.

Tłusty czwartek jest pierwszym dniem ostatniego tygodnia przed Wielkim Postem. W staropolskiej tradycji okres ten nazywano zapustami lub mięsopustem. Zanim upowszechniły się pączki w tym okresie zajadano się głównie potrawami z mięsa, stąd nazwa "karnawał". "Z włoskiego ta nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza pożegnanie z mięsem, które było produktem luksusowym i pożądanym" - mówi rekonstruktor kulinarny Adrian Ordakowski. Wielki Post oznaczał też rezygnację z produktów pochodzenia zwierzęcego, między innymi jajek oraz mleka.

Tłusty Czwartek 2019. Ile kalorii ma pączek, a ile faworki?

To, ile kalorii ma pączek, zależy od jego wielkości, nadzienia, dodatków oraz sposobu, w jaki został on usmażony. Przyjmuje się jednak, że zjedzenie jednego pączka to ok. 250-400 kalorii dostarczonych do naszego organizmu. Klasyczny pączek o wadze 80 gramów ma około 340 kilokalorii, z kolei pączek hiszpański, czyli tzw. gniazdko zawiera w 100 gramach ponad 400 kilokalorii. Bombą kaloryczną są także faworki. Szacuje się, że w 100 gramach faworków jest około 510 kalorii.

Tłusty Czwartek. Ile wysiłku potrzeba, aby spalić pączka?

Pączki i faworki z pewnością nie są jedzeniem dietetycznym, nie oznacza to jednak, że zjedzenie pączka w Tłusty Czwartek zniweczy nasze marzenia o zgrabnej sylwetce i położy się cieniem na naszym zdrowiu. Tłusty czwartek to dzień, w którym nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia, jednak warto zadbać o to, aby nadprogramowe kalorie spalić we właściwy sposób. Aby spalić jednego pączka, który ma ok. 300 kalorii można np. chodzić po schodach przez 15 minut, skakać na skakance przez pół godziny lub maszerować przez 70 minut.