Szef ZNP o Solidarności: Przez 3 lata była bodyguardem pani minister Anny Zalewskiej

raczek41 godzinę temu Oceniono 13 razy 9

Niestety, ale tak to wygląda. Solidarność dzisiejsza nie ma nic wspólnego z tą prawdziwą. A my, nauczyciele, nie będziemy się godzić na to, żeby nas inni opluwali i lekceważyli, bo niby pracujemy 18 godzin. To kłamstwo. Gdyby Wasze dziecko skończyło studia i chciało iść do pracy do szkoły, a nagle okazałoby się, że zarobi na początek 1700 zł, a po 20 latach 3000 i nic więcej, to chcielibyście tego? Na pewno nie. Dlatego cieszcie się, że na razie Wasze dzieci uczą specjaliści. Za parę lat tego już nie będzie. I nas, fachowców, też już nie będzie.