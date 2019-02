Zdewastowali drogę krzyżową w Katowicach, szuka ich policja. Sprawców zarejestrował monitoring

lot23 przed chwilą 0

Ta cala policja to rzeczywiscie nie ma nic innego i wazniejszego do roboty - albo calkiem ohoojeli na punkcie jakiejs smiesznej sekty 2patykow z jerusalem co klerykana mafia watykanu wprowadzila terrorem i zbrodnia na slowianskie ziemi - ale co tam jest 21 wiek i trzeba w koncu pogonic to religijne buractwo w sina dal.