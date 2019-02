gazkom godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Jako człowiek, którego głównym środkiem transportu (m.in. do pracy) jest rower, uważam, że kradzież roweru jest znaczną społeczną szkodliwością. Jak nie będę mógł dojechać do pracy, to ją stracę, bez pensji stracę dom itd. Polecam do obejrzenia film "Złodzieje rowerów" (1948).

Oczywiście robienie z kogoś wariata to inna sprawa i nie do tego odnosi się mój wpis.