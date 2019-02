Zarobki w NBP. Opublikowano wysokość wynagrodzeń kadry kierowniczej w 2018 roku

Ujawnienie informacji o zarobkach to efekt publikacji prasowych, z których wynikało, że niektórzy pracownicy banku zarabiają około 65 tysięcy złotych miesięcznie. W prasie pojawiały się nazwiska dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik.

Narodowy Bank Polski publikuje dane o wysokości wynagrodzeń

Zgodnie z wymogami przyjętej przez prezydenta ustawy, Narodowy Bank Polski rozpoczął publikacje danych dotyczących wysokości zarobów pracowników tej instytucji. Z opublikowanych informacji wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dyrektor Departamentu Komunikacji wyniosło w ubiegłym roku 49 tysięcy 563 złotych. Wynagrodzenie dyrektor gabinetu prezesa to 42 tysiące 760 złotych. NBP tłumaczy, że podane kwoty to przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w 2018 r., w skład których wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze i chorobowe, zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Opublikowano też między innymi informacje dotyczące zarobków doradców prezesa NBP. Ich wynagrodzenia brutto wahają się w przedziale od ponad 20 do blisko 40 tysięcy złotych miesięcznie. Z danych wynika, że jeden z doradców prezesa pełnił tę funkcją od 23 do 31 maja ubiegłego roku. Otrzymał za to 6 tysięcy 720 złotych brutto. W opublikowanych w środę danych nie ma informacji na temat wynagrodzeniu prezesa NBP Adama Glapińskiego i członków zarządu banku.

