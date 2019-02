Zorza polarna w Polsce już dzisiaj! O której godzinie i gdzie będzie można ją zobaczyć?

Zorza polarna to zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety. Kojarzy nam się przede wszystkim z biegunem północnym i krajami skandynawskimi, jednak od czasu do czasu możemy obserwować ją także w Polsce. Co ciekawe, zorze polarne występują nie tylko na Ziemi. Obserwowane były na wszystkich planetach-olbrzymach w Układzie Słonecznym.

Zorza polarna nad Polską. Kiedy i skąd będzie można ją zobaczyć?

Ostatnim razem zorzę polarną w Polsce mogliśmy obserwować jesienią 2018 roku. Wtedy widoczna była tylko na północy kraju. Tym razem zorzę będą mogli zobaczyć także mieszkańcy Polski centralnej. Z prognoz Amerykańskiej Narodowej Administracji do spraw Oceanu i Atmosfery (NOAA) wynika, że to niezwykłe zjawisko może być widoczne na naszym niebie przez zaledwie kilkanaście do kilkudziesięciu minut, pomiędzy 22:00 a 1:00 w nocy. Zorzę polarną najlepiej obserwować w miejscach oddalonych od świateł miejskich.